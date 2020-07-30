В Одесі чоловік з жінкою орендували квартиру й забрали телевізор

До поліції звернувся водій таксі та повідомив про підозрілих осіб. На місці виклику заявник повідомив, що двоє невідомих попросили його перевезти речі, при цьому поводили себе дуже нервово та в розмові із заявником не змогли пояснити звідки в них ці речі.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Водій автівки відмовився надавати послуги та висадив їх.

Інспектори в лічені хвилини відшукали чоловіка з жінкою, на яких скаржився заявник. З собою громадяни мали речі, серед яких телевізор та приставки для телебачення. Один з екіпажів патрульної поліції направився на адресу з якої приїхали, ймовірні, порушники. Власник будинку, з якого прямували чоловік з жінкою, повідомив поліцейським, що зазначені громадяни орендували у нього приміщення, а згодом зникли. Також він помітив відсутність техніки в будинку та написав заяву в поліцію з цього приводу.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин події.

Фото: пресслужба