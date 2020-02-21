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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі чоловік переобладнав своє авто під пересувну АЗС (фото)

В Одесі чоловік переобладнав своє авто під пересувну АЗС (фото)

33-річний чоловік влаштував торгівлю пальним сумнівного походження зі свого мікроавтобуса на парковці у Київському районі міста.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Викрили правопорушника під час комплексного відпрацювання території обслуговування.

– У чоловіка виявили понад двісті літрів дизпалива, походження якого він пояснювати відмовився. Спільно з представниками Одеської місцевої прокуратури № 1 наші працівники зафіксували вказаний факт та склали відносно одесита протокол за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі він скерований до суду, – розповів т.в.о. начальника Київського відділу поліції в м. Одесі В’ячеслав Барба.

Подібне правопорушення тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

Фото: ГУНП

 

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