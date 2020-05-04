fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесі близько 30 автівок протестували проти забудови узбережжя (відео)

В Одесі близько 30 автівок протестували проти забудови узбережжя (відео)

Учора, 3 травня, відбувся автопробіг проти незаконної забудови в Одесі.

Про це у Facebook повідомили учасники волонтерського руху “Спільна мета“.

Метою акції було привернути увагу мешканців міста та влади до незаконних будівництв, які, незважаючи на карантин, тривають в рекреаційних зонах та на узбережжі Одеси.

Автопробіг стартував від Меморіалу 411-ї батареї, через Великий Фонтан до площі 10 квітня, де провели акцію протесту, організувавши круговий рух.

Потім учасники акції проїхали по Французькому бульвару і центру міста, нагадавши співробітникам прокуратури Одеської області і чиновникам Одеської державної адміністрації про їх прямі обов’язки – протидії незаконному будівництву на території Одеси.

– Наша команда активно виступає проти тотальної забудови міста, яка знищує міську інфраструктуру та масово зникають цілі санаторії, дитячі табори та інші рекреаційні об’єкти, а замість них зростають велетенські високоповерхівки. Ми наполягаємо, щоб усі вині посадовці були покарані, разом з недобросовісними забудовниками, які застосовуючи різноманітні схеми, остані роки, активно знищували наше місто, – зазначають волонтери.

Незважаючи на карантин, юридичний відділ Спільної мети щодня веде безкомпромісну боротьбу з незаконними забудовами.

Сьогодні, 3 травня відбувся автопробіг проти незаконної забудови в Одесі. В ньому приняли участь до 30 автівок.

Gepostet von Спільна МЕТА am Sonntag, 3. Mai 2020

Фото: Спільна мета

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить