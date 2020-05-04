В Одесі близько 30 автівок протестували проти забудови узбережжя (відео)

Про це у Facebook повідомили учасники волонтерського руху “Спільна мета“.

Метою акції було привернути увагу мешканців міста та влади до незаконних будівництв, які, незважаючи на карантин, тривають в рекреаційних зонах та на узбережжі Одеси.

Автопробіг стартував від Меморіалу 411-ї батареї, через Великий Фонтан до площі 10 квітня, де провели акцію протесту, організувавши круговий рух.

Потім учасники акції проїхали по Французькому бульвару і центру міста, нагадавши співробітникам прокуратури Одеської області і чиновникам Одеської державної адміністрації про їх прямі обов’язки – протидії незаконному будівництву на території Одеси.

– Наша команда активно виступає проти тотальної забудови міста, яка знищує міську інфраструктуру та масово зникають цілі санаторії, дитячі табори та інші рекреаційні об’єкти, а замість них зростають велетенські високоповерхівки. Ми наполягаємо, щоб усі вині посадовці були покарані, разом з недобросовісними забудовниками, які застосовуючи різноманітні схеми, остані роки, активно знищували наше місто, – зазначають волонтери.

Незважаючи на карантин, юридичний відділ Спільної мети щодня веде безкомпромісну боротьбу з незаконними забудовами.

Сьогодні, 3 травня відбувся автопробіг проти незаконної забудови в Одесі. В ньому приняли участь до 30 автівок. Gepostet von Спільна МЕТА am Sonntag, 3. Mai 2020

Фото: Спільна мета

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