В Одесі біля узбережжя Чорного моря горіло кафе: рятувальники показали відео ліквідації пожежі

Вчора, 4 червня, о 14:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння кафе у м. Одеса по вул. Миколаївська дорога 172-а.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

По прибуттю до місця виклику, рятувальники встановили, що горить покрівля одноповерхової будівлі кафе та є загроза розповсюдження вогню на поруч розташовану будівлю іншого кафе.

Завдяки оперативним та професійним діям рятувальників, вдалось не допустити розповсюдження вогню на іншу будівлю.

Пожежа локалізована о 16:07 та ліквідована о 16:34 на площі 150 м.кв.

Після ліквідації пожежі надійшло повідомлення, що каретами ШМД з отруєнням продуктами горіння госпіталізовані до медичних закладів хлопця 2004 р.н., та чоловіка 1995 р.н., стан здоров’я постраждалих задовільний.

Загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.

Від ДСНС залучалось 9 одиниць пожежної техніки та 26 чоловік особового складу.

Рятувальники ліквідували загорання в кафе у м.Одеса по вул. Миколаївська дорога 172-а. Gepostet von Головне управління ДСНС України в Одеській області am Donnerstag, 4. Juni 2020

Фото, відео: ДСНС

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