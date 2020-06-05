В Одесі біля узбережжя Чорного моря горіло кафе: рятувальники показали відео ліквідації пожежі

Вчора, 4 червня, о 14:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння кафе у м. Одеса по вул. Миколаївська дорога 172-а.
Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.
По прибуттю до місця виклику, рятувальники встановили, що горить покрівля одноповерхової будівлі кафе та є загроза розповсюдження вогню на поруч розташовану будівлю іншого кафе.
Завдяки оперативним та професійним діям рятувальників, вдалось не допустити розповсюдження вогню на іншу будівлю.
Пожежа локалізована о 16:07 та ліквідована о 16:34 на площі 150 м.кв.
Після ліквідації пожежі надійшло повідомлення, що каретами ШМД з отруєнням продуктами горіння госпіталізовані до медичних закладів хлопця 2004 р.н., та чоловіка 1995 р.н., стан здоров’я постраждалих задовільний.
Загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.
Від ДСНС залучалось 9 одиниць пожежної техніки та 26 чоловік особового складу.
Рятувальники ліквідували загорання в кафе у м.Одеса по вул. Миколаївська дорога 172-а.
Gepostet von Головне управління ДСНС України в Одеській області am Donnerstag, 4. Juni 2020
Фото, відео: ДСНС