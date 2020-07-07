В Одесі біля ресторану правоохоронці виявили сім чоловіків зі зброєю

Вчора біля одного з ресторанів у Приморському районі міста, поліцейські, які забезпечували охорону громадського порядку, виявили групу чоловіків спортивної статури, які мали при собі тактичні сумки.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Під час огляду в них було виявлено сім одиниць травматичної зброї.

Чоловіків запросили до поліцейської станції для встановлення осіб та з’ясування підстав для носіння зброї. Запрошені виявилися членами громадського формування. Враховуючи те, що дозволи як члени громадського формування вони отримували для охорони громадської безпеки, проте на її охорону не заступали, було прийнято рішення про анулювання дозволів.

Крім цього, біля цього ж закладу були виявлені три автомобілі з підозрілими людьми. Вказаних громадян правоохоронці також запросили до відділу поліції, де встановили особи та опитали. Ніяких заборонених предметів у них виявлено не було.