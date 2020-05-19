В Одесі 19-річна водолазка-військовослужбовиця пробула під водою 650 хвилин

Про це повідомляє Армія.Інформ.

Катерина Нікітенко і зараз проходить службу в лавах Військово-Морських Сил ЗС України. У свої 19 років дівчина пройшла шлях від матроса до старшини першої статті та здобула перемогу на цьогорічних всеукраїнських змаганнях з акватлону (єдиноборства під водою).

Дівчина мріяла про військову службу, а тому з першого курсу навчання в Ізмаїльському медичному училищі розмірковувала над цим питанням. Ще не встигла отримати диплом про медичну освіту, як звернулась до Командування ВМС України з проханням призвати на військову службу.

Після вишколу в Навчальному центрі на Миколаївщині Катерина розпочала свою військову кар’єру фельдшером у Водолазній школі.

Її посада передбачає медичне забезпечення водолазних спусків та отримання допуску до спусків у барокамері для надання медичної допомоги аварійним водолазам, які проходять лікувальну рекомпресію.

– Я побачила, як інструкторсько-викладацький склад навчає курсантів. Мені захотілось поповнити ряди фахівців із водолазної справи. З першою групою працювала як фельдшер, а вже з другою групою, після отриманням схвального рішення Командування ВМС України, розпочалась моя водолазна підготовка. Моє навчання було перервано через відрядження на курси підвищення кваліфікації з спеціальної фізіології (м. Київ, на базі Військової медичної академії), де вдосконалювала свої знання про специфічні водолазні захворювання. Мій випуск відбувся із третьою групою курсантів, − розповіла Катерина Нікітенко.

Загалом дівчина-водолаз під час навчання провела понад 650 хвилин під водою, занурюючись на глибину до 30 метрів. Вона навчилась затримувати дихання до трьох хвилин, за які встигає пропливти близько 50 метрів під водою. Катерина каже, що був серед них курсант, який затримував дихання в статиці до 4 хвилин. Коли ж довелось випробувати це вміння в динаміці, то на затримці дихання він не зміг проплисти навіть 20 метрів. Катерина регулярно робить дихальні вправи, аби в подальшому збільшити час, який вона може провести без повітря під водою.

Фото – з особистого архіву Катерини Нікітенко

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