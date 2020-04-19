В Одесі 12-річний хлопчик викрав з торгового центру майже 4 тисячі гривень

Гроші у хлопця вилучити не встигли, він їх швидко вилучив.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

В одному з торговельних центрів 12-річний хлопець помітив павільйон, зачинений на замок-трос. Відтягнувши його, підліток проник всередину, розшукав ключі від сейфу та викрав з нього майже чотири тисячі гривень.

– Малолітнього правопорушника ми швидко встановили по записах з камер відеоспостереження, які знаходяться в магазині, однак гроші у нього не вилучили: малий їх швидко витратив, – розповів начальник Київського відділу поліції Вячеслав Барба. – За фактом крадіжки розпочато провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України. Відносно підлітка будуть застосовані примусові заходи виховного характеру, оскільки він не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність.

Фото: prozahid.com

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