В ночном ДТП в центре Одессы пострадали несколько человек (фото)

Ехали спасать самоубийцу: в полиции прокоментировали ДТП с патрульным авто в Одессе Утром в четверг, 30 июля, патрульные полицейские получили сообщение о том, что в Одессе женщина хотела спрыгнуть с крыши здания. По дороге на место происшествия авто патрульных попало в аварию. ПОДРОБНЕЕ