В ночном ДТП в центре Одессы пострадали несколько человек (фото)

Ночью 5 августа на углу улиц Большая Арнаутская и Ришельевская произошло ДТП с участием 2-х авто.
Столкнулись BMW и Opel. Пострадали водитель и два пассажира Opel, а также пассажир BMW, пишет паблик “Подслушано Одесса”.
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В Одессе и Одесской области в пятницу, 31 июля, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
На трассе Одесса-Киев микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовиком DAF. Это произошло в Шияревском районе Одесской области в пятницу, 31 июля.
В Одессе и Одесской области в четверг, 30 июля, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
В поселке Любашевка под машину попал полуторагодовалый мальчик. У него открытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клети и политравмы.
Утром в четверг, 30 июля, патрульные полицейские получили сообщение о том, что в Одессе женщина хотела спрыгнуть с крыши здания. По дороге на место происшествия авто патрульных попало в аварию.
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