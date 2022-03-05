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В небе над Одессой украинские ПВО сбили два вражеских истребителя (видео, обновлено)

В небе над Одессой украинские ПВО сбили два вражеских истребителя (видео, обновлено)

Сегодня днем, в субботу, 5 марта 2022 года, над Одессой украинское подразделение противовоздушной обороны (ПВО) сбило российский самолет.
Позже выяснилось, что сбитых самолетов было два.

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Об этом сообщил военный журналист, ныне спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Очень хорошо сработала наша система ПВО. И по данным на эту минуту, уничтожен один вражеский самолет, с чем я вас всех и поздравляю»,

– говорит Братчук на видео, опубликованном в Facebook.

 

 

‼️ В Одеському небі наші воїни Сил ППО знищили ворожий літак

🇺🇦 BRATCHUK

Опубликовано Сергеем Братчуком Суббота, 5 марта 2022 г.

 

Громкий залп было слышно во многих концах города.

А глава Военной администрации Одесской области Максим Марченко дополнил: сегодня трех часов дня наши войска противовоздушной обороны сбили даже не один, а два вражеских истребителя.

«Многие одесситы слышали сегодня взрыв, это и был один из истребителей, который упал в море недалеко от Одессы, другой упал на севере области. В настоящее время пилотов захватили и везут на допрос. Минус два самолета, это десятки сохранившихся жизней. Вместе победим!»,

– написал Максим Марченко в своем Телеграм-канале.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о потерях российских агрессоров за 9 дней войны.

Фото иллюстративное, ASPI

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Редакция ПРОФИЛЬ

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