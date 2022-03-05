В небе над Одессой украинские ПВО сбили два вражеских истребителя (видео, обновлено)

Сегодня днем, в субботу, 5 марта 2022 года, над Одессой украинское подразделение противовоздушной обороны (ПВО) сбило российский самолет. Позже выяснилось, что сбитых самолетов было два.

Об этом сообщил военный журналист, ныне спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Очень хорошо сработала наша система ПВО. И по данным на эту минуту, уничтожен один вражеский самолет, с чем я вас всех и поздравляю»,

– говорит Братчук на видео, опубликованном в Facebook.

‼️ В Одеському небі наші воїни Сил ППО знищили ворожий літак 🇺🇦 BRATCHUK Опубликовано Сергеем Братчуком Суббота, 5 марта 2022 г.

Громкий залп было слышно во многих концах города.

А глава Военной администрации Одесской области Максим Марченко дополнил: сегодня трех часов дня наши войска противовоздушной обороны сбили даже не один, а два вражеских истребителя.

«Многие одесситы слышали сегодня взрыв, это и был один из истребителей, который упал в море недалеко от Одессы, другой упал на севере области. В настоящее время пилотов захватили и везут на допрос. Минус два самолета, это десятки сохранившихся жизней. Вместе победим!»,

– написал Максим Марченко в своем Телеграм-канале.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о потерях российских агрессоров за 9 дней войны.

Фото иллюстративное, ASPI

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