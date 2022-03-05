Стали известны потери российских агрессоров за 9 дней войны

Как справиться со стрессом во время войны Виктор Андрусив, руководитель школы государственного управления имени Сергея Нижнего, дает несколько советов, как преодолевать стресс во время войны с российскими агрессорами. ПОДРОБНЕЕ

Одесские спасатели обезвредили неразорвавшиеся бомбы российских агрессоров 4 марта сотрудники ГСЧС в Одесской области обезвредили наразорвавшиеся элементы кассетной бомбы в селе Беленькое, а также 2 авиабомбы в Затоке. ПОДРОБНЕЕ