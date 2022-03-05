Стали известны потери российских агрессоров за 9 дней войны

Потери России в Украине после подлого нападения растут с каждым днем. Уничтожено уже более 10000 рашистских оккупантов.
Согласно данным украинского Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по утро 05.03.2022 ориентировочно составили:
- личного состава – более 10 тыс. человек,
- танков ‒ 269 ед,
- ББМ ‒ 945 ед,
- артиллерийских систем –105 ед,
- РСЗО -50 ед,
- средства ПВО — 19 ед,
- самолетов – 39 ед (уточняется),
- вертолетов – 40 ед (уточняется),
- автомобильной техники — 409 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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