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Стали известны потери российских агрессоров за 9 дней войны

Стали известны потери российских агрессоров за 9 дней войны

Потери России в Украине после подлого нападения растут с каждым днем. Уничтожено уже более 10000 рашистских оккупантов.

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Согласно данным украинского Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по утро 05.03.2022 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 10 тыс. человек,
  • танков ‒ 269 ед,
  • ББМ ‒ 945 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО -50 ед,
  • средства ПВО — 19 ед,
  • самолетов – 39 ед (уточняется),
  • вертолетов – 40 ед (уточняется),
  • автомобильной техники — 409 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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