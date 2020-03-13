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Новости Одессы и Одесской области

В нацпарке Одесской области расцвела целая поляна первоцветов

В нацпарке Одесской области расцвела целая поляна первоцветов

В Национальном парке «Тузловские лиманы» началась пора цветения яснотки.

Об этом на своей странице в Facbook рассказал руководитель научно-исследовательского отдела парка Иван Русев.

По его словам, как правило, численность первоцветов на отдельных участках невысока. Но с первых дней весны, в лесной чаще нацпарка, сформировалось огромное поле яснотки крапчатой или яснотки пятнистой.

Эти уникальные заросли многолетних первоцветов найдены в нацпарке впервые. Об этом говорит и ученый-ботаник, к.б.н. Елена Попова – ведущий научный сотрудник НПП “Тузловские лиманы” и доцент кафедры ботаники ОНУ им.И.И.Мечникова. Она провела обследование этого уникального участка.

Gepostet von Ivan Rusev am Montag, 9. März 2020

Фото, видео: Иван Русев

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