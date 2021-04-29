В Молдове распустили парламент: когда будут новые выборы

Об этом она заявила на брифинге вечером в среду, 28 апреля.

“Я подписала указ о роспуске парламента. Досрочные парламентские выборы назначены на 11 июля. Мы должны как можно скорее избавиться от этого коррумпированного парламента, депутаты которого отстаивают серые схемы и воруют у граждан. Теперь выбор за вами, уважаемые сограждане. Мы должны избрать новый парламент, сформировать компетентное правительство, вернуть страну к нормальному состоянию”, – заявила Санду .

Распустить парламент она смогла после того, как Конституционный суд Молдовы отменил введенный парламентом режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Ранее, 15 апреля, суд принял решение, которе предусматривало, что есть все основания для роспуска парламента. КС постановил, что неспособность парламента сформировать правительство в течение трех месяцев является основанием для роспуска парламента. В соответствии с решением КС, президент Майя Санду обязана подписать Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов, однако она не могла это сделать в период действия чрезвычайного положения.

А режим ЧП был одобрен голосами парламентского большинства Партии социалистов и партии “Шор” еще 31 марта. Сами депутаты признавали, что решение принято было для того, чтобы отсрочить роспуск парламента и досрочные выборы.

Ранее мы рассказывали, кто такая Майя Санду и как она может построить отношения с Украиной.