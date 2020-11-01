В многоэтажке под Одессой появился греческий подъезд

В городе Южном одесской области расписали в греческих мотивах подъезд жилого дома по улице Химиков.

Как сообщает местный сайт Yuzhny.info, процесс обновления старых подъездов самой большой в городе многоэтажки стартовал в середине октября. Рабочие уже заканчивают отделку стен, создавая имитацию кирпичной кладки. Роспись стен, входной двери и малых архитектурных форм выполнена, а последним штрихом станет изображение пушистого кота, который «поселится» у окна квартиры на первом этаже. В свою очередь баки для мусора стилизовали под сундук и дневнегреческую амфору.

После завершения работ в угловом подъезде планируется подобным образом облагородить и другие парадные этого дома.

Автор необычной идеи – основатель строительной компании «Югинвест» Генрих Шталь.

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что в городе Южном установили необычную скульптуру – «Зеркало мира».

Фото: Yuzhny.info