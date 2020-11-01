Новости Одессы и Одесской области

В многоэтажке под Одессой появился греческий подъезд

В многоэтажке под Одессой появился греческий подъезд

В городе Южном одесской области расписали в греческих мотивах подъезд жилого дома по улице Химиков.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как сообщает местный сайт Yuzhny.info, процесс обновления старых подъездов самой большой в городе многоэтажки стартовал в середине октября. Рабочие уже заканчивают отделку стен, создавая имитацию кирпичной кладки. Роспись стен, входной двери и малых архитектурных форм выполнена, а последним штрихом станет изображение пушистого кота, который «поселится» у окна квартиры на первом этаже. В свою очередь баки для мусора стилизовали под сундук и дневнегреческую амфору.

После завершения работ в угловом подъезде планируется подобным образом облагородить и другие парадные этого дома.

Автор необычной идеи – основатель строительной компании «Югинвест» Генрих Шталь.

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что в городе Южном установили необычную скульптуру – «Зеркало мира».

Фото: Yuzhny.info

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить