В Одесской области появилось «Зеркало мира» (фото)

В г. Южный Одесской области установили необычную скульптуру «Зеркало мира». Это огромный стальной шар, отполированный до зеркального эффекта.

Как сообщает Yuzhny.info новая скульптура имеет внушительный вес (тонна). Когда человек смотрит на шар, то видит в нем не только свое отражение, но и город за спиной.

Скульптура была смонтирована еще 24 октября, однако в процессе монтажа у специалистов возникли сомнения в прочности удерживающей опоры, поэтому потребовалось еще 5 дней, чтобы изготовить и заменить ее на новую, более устойчивую.

Технически изготовить скульптуру в Украине не сумели из-за ее размеров и массы. Ее пришлось заказывать в Польше, откуда шар и был доставлен в город Южный.

Фото:Yuzhny.info