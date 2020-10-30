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В Одесской области появилось «Зеркало мира» (фото)

В Одесской области появилось «Зеркало мира» (фото)

В г. Южный Одесской области установили необычную скульптуру «Зеркало мира». Это огромный стальной шар, отполированный до зеркального эффекта.

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Как сообщает Yuzhny.info новая скульптура имеет внушительный вес (тонна). Когда человек смотрит на шар, то видит в нем не только свое отражение, но и город за спиной.

Скульптура была смонтирована еще 24 октября, однако в процессе монтажа у специалистов возникли сомнения в прочности удерживающей опоры, поэтому потребовалось еще 5 дней, чтобы изготовить и заменить ее на новую, более устойчивую.

Технически изготовить скульптуру в Украине не сумели из-за ее размеров и массы. Ее пришлось заказывать в Польше, откуда шар и был доставлен в город Южный.

Зеркало мира в Южном Зеркало мира Южный

Фото:Yuzhny.info

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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