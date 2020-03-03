Одесситов напугали “парковочными гангстерами” и пообещали обустроить идеальные парковки

Об этом рассказал на недавнем аппаратном совещании вице-мэр Павел Вугельман.

Речь идет об арендаторах парковок. С ними давно расторгли договоры о сотрудничестве, однако те продолжают действовать нелегально.

Причем они не просто берут плату с автомобилистов, а и завышают в разы действующий тариф.

По словам Павла Вугельмана, в Одессе установлена парковочная цена – пять гривен. Однако так называемые парковочные гангстеры берут от десяти до 50 гривен. Прежде всего, их жертвами становятся иностранцы, с которых они легко дерут втридорога.

Как пообещал вице-мэр вскоре в мэрии доберутся до парковочной мафии и приструнят ее.

А чтобы решить проблему в целом, в Одессе реализуют проект “Идеальная парковка”.

В рамках этой инициативы по городу расставят современные паркоматы. С их помощью автомобилисты смогут рассчитаться за услугу картой или наличными. Кроме того, программа позволит заранее определить наличие свободных место для паркования.

Если опыт будет удачным, по образцу новых паркомест переоборудуют уже существующие в Одессе парковки.

Чтобы воплотить проект в экспериментальном виде, властям понадобится около месяца.

Фото: smotri.com.ua

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