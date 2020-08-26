Новости Одессы и Одесской области

В Минобразования назвали ТОП-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов

В Минобразования назвали ТОП-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов

В Украине завершился основной этап подачи электронных заявлений на поступление в высшие учебные заведения. Всего было зарегистрировано более 1 млн заявлений. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, самой популярной специальностью оказалось право, а Киевский национальный университет им. Т. Шевченко считается самым популярным среди абитуриентов.

Топ-10 специальностей по количеству поданных заявлений:

  1. Право – 116 689;
  2. Менеджмент – 92 147;
  3. Филология – 76 708;
  4. Компьютерные науки – 63 410;
  5. Среднее образование – 62 676;
  6. Экономика – 50 841;
  7. Инженерия программного обеспечения – 47 038;
  8. Финансы, банковское дело и страхование – 46 844;
  9. Психология – 43 791;
  10. Маркетинг – 42 379.

ТОП-10 вузов: 

  1. Киевский национальный университет им. Т. Шевченко – 56 336;
  2. Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт им. И. Сикорского” – 46 714;
  3. Львовский национальный университет им. И. Франко – 46 268;
  4. Национальный университет “Львовская политехника” – 42 451;
  5. Киевский национальный торгово-экономический университет – 40 818;
  6. Национальный авиационный университет – 33 056;
  7. Государственное высшее учебное заведение “Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана” – 27 775;
  8. Харьковский национальный университет им. В. Каразина – 27 625;
  9. Национальный педагогический университет имени М. Драгоманова – 23 541;
  10. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 22 013

Читайте также: Сколько стоит «вышка»: в каких одесских вузах «гранит науки» дешевле?

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить