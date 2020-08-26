В Минобразования назвали ТОП-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов

В школу без нервов: как это? Разбираемся вместе с психологом Как помочь первоклассникам адаптироваться к новой реальности, а для более старших детей сделать процесс возвращения к учебе не таким болезненным? Что делать, если ребенок не хочет идти в школу? Как быть, если часть учебного года опять пройдет в режиме онлайн? Ответы на эти важные для родителей и детей вопросы мы искали вместе с психологом центра #neverland Юлией Форманюк. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе иногородних студентов будут проверять на коронавирус Мэрия Одессы планирует устроить массовую проверку на коронавирус для иногородних студентов, которые на время учебы будут жить в общежитиях. ПОДРОБНЕЕ

Родители вместо учителей: что думают одесситы о дистанционном обучении школьников? С 1 сентября в школах начнется учебный процесс. Дети в зеленых зонах сядут за парты, а в желтых и оранжевых зонах обучение предполагается смешанным. То есть часть занятий будет проходить в классах, а часть — дистанционно. «Одесская жизнь» поинтересовалась, что думают родители об образовании в онлайн-формате. ПОДРОБНЕЕ