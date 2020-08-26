В Минобразования назвали ТОП-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов

В Украине завершился основной этап подачи электронных заявлений на поступление в высшие учебные заведения. Всего было зарегистрировано более 1 млн заявлений.
Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, самой популярной специальностью оказалось право, а Киевский национальный университет им. Т. Шевченко считается самым популярным среди абитуриентов.
Топ-10 специальностей по количеству поданных заявлений:
- Право – 116 689;
- Менеджмент – 92 147;
- Филология – 76 708;
- Компьютерные науки – 63 410;
- Среднее образование – 62 676;
- Экономика – 50 841;
- Инженерия программного обеспечения – 47 038;
- Финансы, банковское дело и страхование – 46 844;
- Психология – 43 791;
- Маркетинг – 42 379.
ТОП-10 вузов:
- Киевский национальный университет им. Т. Шевченко – 56 336;
- Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт им. И. Сикорского” – 46 714;
- Львовский национальный университет им. И. Франко – 46 268;
- Национальный университет “Львовская политехника” – 42 451;
- Киевский национальный торгово-экономический университет – 40 818;
- Национальный авиационный университет – 33 056;
- Государственное высшее учебное заведение “Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана” – 27 775;
- Харьковский национальный университет им. В. Каразина – 27 625;
- Национальный педагогический университет имени М. Драгоманова – 23 541;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 22 013
Читайте также: Сколько стоит «вышка»: в каких одесских вузах «гранит науки» дешевле?