Сколько стоит «вышка»: в каких одесских вузах «гранит науки» дешевле?

По данным сервиса data.gov.ua, в 2012 году их насчитывалось почти 95 тысяч. В прошлом году абитуриентов, которые получили возможность обучаться за счет государства, было 48,7 тысячи. Как видно, сокращение существенное. Бюджетных мест с каждым годом становится все меньше, поэтому немало абитуриентов идет учиться на контракт. Особенно почувствовали эту тенденцию на себе те, кто решил поступать в высшие учебные заведения Одессы.

Как формируется бюджет?

В 2015 году Министерство образования Украины внедрило практику «широкого конкурса». Согласно ей, бюджетное место идет вслед за абитуриентом с лучшими баллами ВНО. Раньше на вузы выделялось фиксированное количество мест на отдельные специальности. От нового подхода часть регионов действительно выиграла, однако некоторые оказались в проигрыше, в том числе и Одесская область.

Это видно по распределению бюджетных мест в региональных высших учебных заведениях. Например, Запорожская, Николаевская, Херсонская и, собственно, Одесская области пять лет назад забрали 14,3% общеукраинского госзаказа, а в прошлом году — чуть более 10%. За последние годы количество мест на бюджетные специальности в вузы Одессы уменьшилось в два с половиной раза.

Сложившаяся ситуация связана с тем, что на протяжении многих лет выпускники нашего региона по итогам внешнего независимого тестирования не показывают блестящих знаний. По данным ресурса osvita.ua, в 2019 году по общим результатам ВНО Одесская область из двадцати четырех занимает четвертое место — с конца. По списку ниже только Николаевская, Черновицкая и Закарпатская области. Из-за этого в общеукраинском рейтинге наши выпускники проигрывают в борьбе за бюджетные места. А те же, кто всерьез ориентируется на обучение за государственный счет, из экономических соображений выбирают учебные заведения ближе к дому, куда и перераспределяются бюджетные места.

Например, самый популярный вуз — Одесский национальный университет имени Мечникова — готов был обучить бесплатно 678 студентов по более чем сорока бакалаврским специальностям. Однако после вступительной кампании университету досталось только 363 бюджетных места. Заочников, которые получили возможность учиться за государственный счет, было всего 11. В этом году университет готов принять на бюджет 619 человек. Но если судить по прошлогоднему опыту, реальная цифра тоже окажется гораздо меньше.

Таким образом, все меньше выпускников получает возможность обучаться бесплатно. Это общеукраинская тенденция, которая прослеживается ярче с каждым годом. Восемь лет назад студентов-контрактников по Украине насчитывалось 68,7 тысячи человек. А вот в прошлом году количество «платников» составило уже 78 тысяч. Получение высшего образования становится дорогим удовольствием. Впрочем, все очень зависит от выбранной специальности.

Зарабатывать на «гранит науки»

Цена контрактного обучения напрямую зависит от выбранной специальности. Традиционно дорогими считаются сферы, связанные с медициной. Так, в Одесском национальном университете стоимость контракта на специальность «лечебное дело» стартует от 36 тысяч гривен. С каждым годом расценки постепенно растут. На шестом курсе придется выложить почти 45 тысяч гривен. У будущих стоматологов контрактное обучение еще дороже — от 38 тысяч гривен. Цена тоже постепенно увеличивается, но поскольку этой специальности учатся пять лет, а не шесть, итоговая сумма за все время обучения оказывается меньше. 208 тысяч гривен за все годы у стоматологов против 240 тысяч у «лечебников».

Говоря за всю Одессу, нелишним будет вспомнить об отрасли, характерной именно для нас. Речь идет о специальностях, связанных с морем. Цены на них одни из самых высоких в регионе. Например, желающим получить степень бакалавра по специальности «речной и морской транспорт» в Одесской национальной морской академии необходимо каждый год стабильно выкладывать от 37 до 39 тысяч гривен. Если будет желание поступить в магистратуру — необходимо дополнительно найти более 60 тысячи гривен за весь курс.

Но существуют и бюджетные варианты обучения за деньги. В частности, дешево ценятся у нас педагоги. Финансово проще всего заветный диплом получить тем, кто захочет стать учителем физики или математики. В Южноукраинском национальном педагогическом университете имени К.Д. Ушинского за каждый год контрактного обучения нужно заплатить 9600 гривен. Специальность историка или учителя украинского языка в этом же вузе стоит немного дороже. Но общая сумма за весь бакалавриат едва превысит 44 тысячи гривен.

Относительно недорого обойдется контракт на сельскохозяйственные специальности. Так, в Одесском аграрном университете стоимость года обучения на большинстве специальностей не превышает десяти тысяч гривен. А если выбрать заочную форму обучения — цена контракта уменьшится вдвое. Дешевле всего будет учиться профессии производственного технолога и агроинженера. Стоимость контракта для студентов дневного отделения составит 8975 гривен за год.

Причины, побуждающие делать выбор в пользу того или иного вуза, разные. Одним абитуриентам важны престиж и история, вторым — инновации в системе образования, третьим — возможность заграничных стажировок. Стоимость контрактного обучения — далеко не последний из этих критериев. Так, в последнее время немало будущих медиков стали отдавать предпочтение Международному гуманитарному университету, а не тому же традиционному одесскому медину. Стоимость контракта в МГУ варьируется от 25 до 28 тысяч гривен в год для лечебников и от 23 до 25 тысяч в год для стоматологов. Почти на треть дешевле, чем контракт в медуниверситете.

Альтернативные варианты

В Одессе хватает вузов с разной ценовой политикой и разными возможностями обучения. Достаточно ознакомиться с перечнем специальностей и их стоимостью. По данным Министерства образования и науки Украины, в 2019 году в тройке лидеров по выбору украинскими абитуриентами были филология, право и менеджмент. Эти специальности широко представлены во многих одесских вузах. Так что у наших студентов есть возможность выбирать и где учиться, и за какие деньги.

Филологическое образование в Одессе можно получить в трех вузах — Мечникова, Ушинского и МГУ. Для сравнения возьмем одно из самых популярных направлений — английский язык. В педине стоимость контракта составит 17 тысяч гривен за первый курс и 19 тысяч — за последние три. Международный гуманитарный университет немного дороже — 18900 гривен за первый курс и 21900 — за последующие. Сильнее всего ударит по карману получение желанного диплома в университете имени Мечникова. Цена первого года обучения по специальности «английский язык» стартует от 23500 гривен, а сумма, потраченная за все четыре года, составит 94 тысячи.

Возьмем другую популярную специальность — «менеджмент». Она, судя по всему, одна из самых востребованных в Одессе. Этой профессии готовы обучить целых тринадцать местных вузов. Рассмотрим только некоторые из них. В ОНУ имени Мечникова контракт опять самый дорогой — 20342 гривни за каждый год обучения. Морской университет немного уступает — там стоимость контракта за первый год составит 18 тысяч. Академия связи предлагает обучиться на менеджера намного дешевле — цена за первый курс составит 12 тысяч гривен.

Что касается профессий в области права, то в Одессе есть несколько профильных вузов. В юракадемии стоимость контракта стартует от 20700 гривен. Средняя стоимость обучения в Университете внутренних дел варьируется от 13 до 14 тысяч гривен. Но опять же в лидерах по цене контракта находится ОНУ имени Мечникова: наравне с английским языком «право» — одна из самых дорогих специальностей в этом университете, с оплатой в 23500 гривен за год.

Вступительная кампания-2020

Прием заявлений и документов состоится:

с 13 по 22 августа – для тех, кто поступает по результатам ВНО;

с 13 по 16 августа – для абитуриентов, которые будут сдавать вступительные экзамены.

Вступительные экзамены и творческие конкурсы пройдут с 1 по 12 августа.

Рекомендации для зачисления на бюджет можно будет подать до 27 августа, а документы для зачисления – до вечера 31 августа.

Напомним, мы писали о том, как одесские школьники сдавали ВНО в условиях карантина.

Фото: Український гуманітарний інститут

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.