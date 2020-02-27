В Мінекоенерго діти-екоактивісти з Одещини представили проекти збереження природи Дністровського лиману

Про це повідомляє Урядовий портал.

Учасників зустрічі привітали заступник Міністра Володимир Головатенко та керівники структурних підрозділів Мінекоенерго.

Володимир Головатенко подякував гостям за небайдужість, самоорганізацію та наголосив, що надзвичайно важливою є участь учнівської молоді у природоохоронних заходах. Також запевнив, що Мінекоенерго готове співпрацювати та підтримувати ініціативи дітей-екоактивістів.

– Я приємно вражений вашою небайдужістю, ви не чекаєте ні від кого допомоги, ви самостійно і кропітливо робите дорослу справу. Ви небайдужі до тих актуальних і нагальних питань, які не розуміють всі дорослі. А ваші ідеї, такі як «вербові містки», переконаний, потрібно поширювати принаймні на всі парки та заказники по всій Україні, – зазначив Володимир Головатенко.

Також подякував керівникам за турботу про довкілля та запропонував створити комунікаційну платформу для планування співпраці та обміну інформацією.

Діти привезли з собою презентацію та прозвітували про виконану роботу в рамках проекту. За кілька років роботи активістам вдалося врятувати церкву від падіння в лиман, відновити два берегозахисних пляжі, висадити живі альтанки, створити мости і колонади по шляху майбутньої екологічної стежки навколо лиману. Зокрема, активісти працювали над укріпленням берегів Дністровського лиману, створенням намивних бун, які за 1 рік повернули втрачену за 40 років ділянку берега с. Тузли, створили живий місток у м. Овідіополь, вербову альтанку та аркаду в с. Шабо. Причому діти самі робили відповідні креслення, а потім реалізовували свої ідеї. Висаджування швидкоростучих рослин, таких як очерет та верба, допомагають не лише зупинити водну ерозію, але й створити нові місця існування для різних видів тварин і просто прикрасити узбережжя зеленню.

Крім того, діти прибирають сміття, збирають вторсировину, беруть участь у Всеукраїнських і районних конкурсах.

Під час спілкування фахівці Мінекоенерго, які опікуються природно-заповідними територіями, водними питаннями, питаннями поводження з відходами і переробки вторинної сировини, надали консультації з окремих питань природоохоронного законодавства.

На думку всіх учасників заходу, продемонстровані ініціативи заслуговують на увагу та всебічну підтримку.

Фото: Мінекоенерго

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