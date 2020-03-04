В марте за воду платим по-новому: абонплата и бесплатная поверка

«Инфоксводоканал» напоминает, что в первой декаде марта одесситы получат новые счета за воду. В них начисления за февраль будут сделаны по новым тарифам, которые установлены решением Нацкомиссии и введены в действие с 05.02.2020.

Таким образом регулятор сравнял тариф для частного сектора, многоквартирных домов и юридических лиц и установил его в размере 26,72 грн с НДС (водоснабжение и водоотведение).

Следует отметить, что повышение тарифа связано с изменением расходов на оплату налогов, сборов, заработной платы. Значительные инвестиции компании в энергоэффективные технологии и замену оборудования позволили более чем на 30% снизить затраты на электроэнергию и не допустить роста тарифов при повышении цен на энергоресурсы.

Потребителям, которые проживают в многоквартирных домах на прямых расчетах с водоканалом, с февраля кроме обычной платы по тарифу будет ежемесячно начисляться плата за абонентское обслуживание. Ее введение предусмотрено новым Законом «О жилищно-коммунальных услугах».

Плата за абонентское обслуживание нужна для возмещения расходов, связанных с заключением договоров о предоставлении коммунальной услуги, осуществлением распределения объема потребленных услуг между потребителями и взысканием платы за потребленные коммунальные услуги. Также за счет абонентской платы будут поверятся квартирные водомеры, срок поверки которых наступил с февраля 2020 года.

Абонплата начисляется на один лицевой счет, ее сумма зависит только от наличия квартирных водомеров, а не от объема водопотребления или количества проживающих.

Размер платы за абонентское обслуживание в расчете на 1 лицевой счет на месяц (грн, с НДС) Без водомера 20,03 1 водомер холодной воды 26,52 2 и более водомеров 29,81

Абонплата будет включена в общую сумму начисления, а также для удобства будет выделена отдельной строкой в квитанции. Полученные счета за услуги водопользования необходимо оплачивать до 20 числа каждого месяца. Для более быстрого зачисления платежей водоканал рекомендует пользоваться услугами банков-партнеров (Ощадбанк, Приватбанк, Пивденный, Восток), а также оплачивать без комиссии на сайте «Инфоксводоканала»

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