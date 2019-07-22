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Новости Одессы и Одесской области

В Лондоне наградят одесского моряка, который спас танкер от пиратов

В Лондоне наградят одесского моряка, который спас танкер от пиратов

Мореплаватель совершил героический поступок в ноябре прошлого года.

Одессита Михаила Миронюка наградят в Международной морской организации (IMO). Об этом сообщает Профсоюз работников морского транспорта Украины.

Как рассказали там, второго помощника капитана танкера Anuket Amber Михаила Миронюка отметят за то, что тот спас судно от сомалийских пиратов. Для получения награды его 25 ноября пригласят в штаб-квартиру IMO в Лондоне. Ему вручат благодарственное письмо за проявленные лидерство и решительность. 

Отметим, что мореплаватель совершил его героический поступок в ноябре прошлого года, а в феврале 2019 эта история просочилась в СМИ. Тогда на танкер Anuket Amber напали пираты в водах Нигерии. Они попытались захватить судно, однако не смогли. При этом у злоумышленников получилось взять в плен часть экипажа, в частности, похитили капитана и его старшего помощника.

На борту осталось двое, в том числе и Михаил. Он взял на себя функции капитана и два дня сам управлял кораблем. Также одессит смог починить средства связи, которые повредили пираты, после чего связался с военными и представителями тамошних властей.

В итоге Михаил Миронюк сумел заручиться поддержкой экипажа французского военного фрегата и так  довел танкер до африканской базы судов. К слову, одессит впервые отправился в рейс в своей должности.

Фото: mtwtu.org.ua

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2 комментарии
Редакция
Редакция
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Петр
Гость
Петр

вот что значит УКРАИНЕЦ и вот что такое УКРАИНА! Гордись Европа, что Украина в числе твоих друзей.

Голос за0Голос против  Ответить
10 часов назад
Ирина
Гость
Ирина

Михаил- ОДЕССИТ! И этим всё сказано!

Голос за1Голос против  Ответить
7 часов назад

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