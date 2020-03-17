В курортном поселке под Одессой возобновили незаконную стройку (фото, видео)

В Затоке рабочие продолжили деятельность, несмотря на то, что официально стройка признана незаконной. Люди работают на собственный страх и риск – когда приезжает полиция, строители в буквальном смысле убегают со стройплощадки. Но даже правоохранителям стройку остановить не удается.

Об этом сообщает «Думская».

Не так давно полицейские изъяли документы у рабочих, которые занимались строительством на участке, где судом строить запрещено. Заказчика строительства это не остановило и он снова «выгнал» рабочих на площадку. Но теперь они страхуются: увидев полицию, пытаются убежать.

Местные жители жалуются на то, что подрядчик захватил часть пляжа. А пока полицейские беседуют с рабочими, процесс строительства уже перешел к стадии отделочных работ на фасаде.

Жители близлежащих домов говорят, что на этом участке еще год назад пляж залили бетоном, а недавно выстроили первый этаж. Визуально там можно рассмотреть четыре будущих помещения.

А на заборе висит табличка о строительстве… туалета. Конечно, здравомыслящему человеку сложно поверить в то, что там всего лишь будет туалет. Тем более что никаких документов, подтверждающих это у застройщика нет, говорят жители Затоки.

Фото, видео: dumskaya.net

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