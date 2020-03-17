fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В курортном поселке под Одессой возобновили незаконную стройку (фото, видео)

В курортном поселке под Одессой возобновили незаконную стройку (фото, видео)

В Затоке рабочие продолжили деятельность, несмотря на то, что официально стройка признана незаконной. Люди работают на собственный страх и риск – когда приезжает полиция, строители в буквальном смысле убегают со стройплощадки. Но даже правоохранителям стройку остановить не удается.

Об этом сообщает «Думская».

Не так давно полицейские изъяли документы у рабочих, которые занимались строительством на участке, где судом строить запрещено. Заказчика строительства это не остановило и он снова «выгнал» рабочих на площадку. Но теперь они страхуются: увидев полицию, пытаются убежать.

Местные жители жалуются на то, что подрядчик захватил часть пляжа. А пока полицейские беседуют с рабочими, процесс строительства уже перешел к стадии отделочных работ на фасаде.

Жители близлежащих домов говорят, что на этом участке еще год назад пляж залили бетоном, а недавно выстроили первый этаж. Визуально там можно рассмотреть четыре будущих помещения.

А на заборе висит табличка о строительстве… туалета. Конечно, здравомыслящему человеку сложно поверить в то, что там всего лишь будет туалет. Тем более что никаких документов, подтверждающих это у застройщика нет, говорят жители Затоки.

Фото, видео: dumskaya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить