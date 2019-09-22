В курортном поселке близ Одессы поселилась пара огнедышащих драконов

Несколько фигурок сказочных героев создали на пляже Каролино-Бугаза.
Так, двух Змеев Горынычей выложили из ракушек на морском берегу. Рядом на песке разместили собранные из мушлей причудливые цветы.
Снимками уникальных мозаичных скульптур поделилась в Facebook одесситка Ирина Коврижных.
Местные жители в комментариях отметили, что их создали байкеры из Львова, отдыхая у моря. По словам очевидцев, мастера неделю собирали на пляже ракушки. В итоге, чтобы создать такой шедевр, ушло несколько тысяч штук.
К слову, недавно автор фото выложила в сеть еще и видео с места, указав, что фигурки, появившиеся примерно неделю назад, до сих пор никто не сломал.
Рада вам сообщить, что драконы, поселившиеся у нас на пляже, до сих пор в теплые края не улетели. Можно рассмотреть поближе, они не кусаются!
Gepostet von Ирина Коврижных am Mittwoch, 18. September 2019
Фото, видео: Ирина Коврижных
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