В курортном поселке близ Одессы поселилась пара огнедышащих драконов

Несколько фигурок сказочных героев создали на пляже Каролино-Бугаза.

Так, двух Змеев Горынычей выложили из ракушек на морском берегу. Рядом на песке разместили собранные из мушлей причудливые цветы.

Снимками уникальных мозаичных скульптур поделилась в Facebook одесситка Ирина Коврижных.

Местные жители в комментариях отметили, что их создали байкеры из Львова, отдыхая у моря. По словам очевидцев, мастера неделю собирали на пляже ракушки. В итоге, чтобы создать такой шедевр, ушло несколько тысяч штук.

К слову, недавно автор фото выложила в сеть еще и видео с места, указав, что фигурки, появившиеся примерно неделю назад, до сих пор никто не сломал.

Рада вам сообщить, что драконы, поселившиеся у нас на пляже, до сих пор в теплые края не улетели. Можно рассмотреть поближе, они не кусаются! Gepostet von Ирина Коврижных am Mittwoch, 18. September 2019

Фото, видео: Ирина Коврижных