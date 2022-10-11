В крупном районе Одессы пропал свет

11 октября 2022 года в Приморском районе Одессы произошло аварийное отключение электричества. Коммунальщики уже работает над восстановлением.
Об этом сообщили ДТЭК «Одесские электросети».
По информации энергетиков, отсутствие электроснабжения в Приморском районе связано с проведением ремонтных работ.
Восстановление питания ориентировочно с 18:00 – 22:00.
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