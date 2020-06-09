Долги и нож: в Одесской области пьяная ссора закончилась убийством

В одном из домов Килии двое мужчин решили выпить. Разгорячившись спиртным, товарищи стали ссориться. В результате 32-летний хозяин ударил своего оппонента в шею ножом..
Как рассказали в пресс-службе Одесской областной полиции, от полученных травм пострадавший умер. Об инциденте подозреваемый сообщил в правоохранителям сам.
Подозреваемый признался, что конфликт разгорелся из-за долгов.
Сейчас идёт расследование по ст. 208 УК Украины. Подозреваемый задержан.
Фото: пресс-служба Нацполиции в Одесской области