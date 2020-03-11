В Киеве из-за угрозы коронавируса отменяют занятия в школах и вузах

В Киеве с 12 марта для предотвращения распространения коронавируса ограничат образовательный процесс в школах и вузах, проведение массовых мероприятий, а также закроют развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

“Друзья! Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирус, власти столицы утвердила план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно – до конца марта”, – сообщил Кличко в своем видеообращении, опубликованном странице в Facebook.

В столице обеспечат дистанционное обучение, кинотеатры отменят сеансы, а в торговых центрах будет проводиться усиленный контроль, будут дежурить санитарные врачи.

Также Кличко обратился к руководителям учреждений и предприятий города при возможности пересмотреть рабочий график сотрудников, у которых есть маленькие дети.

Общественный транспорт, по словам мэра, пока будет работать в обычном режиме. Весь его подвижной состав два раза в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Мэр столицы также призвал жителей Киева не паниковать и сразу обращаться к врачам в случае плохого самочувствия.

“Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо, – сразу обращайтесь к врачу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем!”, – добавил мэр.

Друзі! Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання на коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів та обмежень. Хоча в Києві поки не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус, ми вирішили не чекати і убезпечити мешканців міста. Превентивні заходи в Києві запроваджуємо з 12 березня. Попередньо – до кінця березня.￼Зокрема, буде тимчасово обмежений освітній процес в закладах загальної та вищої освіти. В дитячих садочках. У мистецьких, спортивних школах та інших. Також обмежуємо проведення масових заходів у столиці. Це стосується і концертів, конференцій, кіносеансів та інших заходів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.Друзі! Ніякої паніки! Відповідально ставимося до свого здоров’я, дотримуємося правил гігієни. А якщо почуваєтеся зле, – одразу звертайтеся до лікаря. Бережіть себе і тих, хто поруч! Разом ми все подолаємо! Gepostet von Віталій Кличко am Mittwoch, 11. März 2020

Фото: Корреспондент

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