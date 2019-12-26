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Новости Одессы и Одесской области

В караоке-баре на юге Одесского региона напали на гостью из-за микрофона

В караоке-баре на юге Одесского региона напали на гостью из-за микрофона

В развлекательном заведении Измаила посетительницы повздорили за право спеть в караоке.

Когда одна из женщин уже взялав руки микрофон, к ней подошла еще одна гостья бара и потребовала отдать его.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Женщина не захотела уступить другой, за что горько поплатилась.

Так и не сумев отвоевать микрофон, агрессивная посетительница решила отомстить сопернице. Оппонентка набросилась на отдыхающую с кулаками. А после того, как поколотила ее, еще отобрала куртку и смартфон.

Потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям, которые в скором времени нашли ее обидчицу. Ею оказалась 24-летняя местная жительница.

Злоумышленнице сообщили о подозрении в умышленном избиении и грабеже.

Пока девушку отправили под домашний арест. Досудебное следствие продолжается.

Фото: static.newinform.com

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