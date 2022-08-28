В Южном пустили с молотка херсонский арбуз – за сколько ушел лот? (видео)

Необычный аукцион состоялся в городе Южном Одесской области: там продали на аукционе арбуз из временно оккупированной Херсонщины.
Об этом рассказала у себя в Facebook местная журналистка Ольга Годовенко и опубликовала видео торгов.
Арбуз весом 8,4 килограммов вывезли во время эвакуации жители Голой Пристани. Огромная ягода добиралась до Южного целых 8 дней, преодолев в общей сложности 900 километров (притом, что прямой путь из Херсонской до Одесской области составляет около 170 километров).
«Это самый настоящий херсонский арбуз – вкусный, сладкий. И этот арбуз – символ того, что в следующем году их здесь, в Южном, будет много. Он того стоит»,
– сказал перед началом аукциона мужчина, который привез необычный лот.
Торги стартовали от 200 гривен, а в итоге арбуз был продан за 2 тысячи гривен.
Кстати, вырученные от продажи арбуза деньги пойдут на помощь ВСУ.
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Фото: скриншот с видео