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В Южненской ОТГ раздадут респираторы людям, живущим возле ОПЗ

В Южненской ОТГ раздадут респираторы людям, живущим возле ОПЗ

Бесплатные респираторы получат жители сел Новые Биляры и Булдинка, которые ближе всех расположены к Одесскому припортовому заводу.

Об этом сообщила глава Новобилярского старостинского округа Южненской ОТГ Ирина Молотай.

Выдавать и учить, как ими пользоваться, начнут на следующей неделе. По словам Ирины Молотай, получить респираторы смогут все жители, независимо от регистрации:

“Поскольку в настоящее время в любом регионе Украины может возникнуть техногенная химическая опасность для населения, я считаю, что власти должны прежде всего позаботиться о защите гражданского населения. Именно поэтому этот вопрос я задала на заседании, которое состоялось в Южной территориальной общине еще два месяца назад. Ко мне также предварительно обратились местные жители с просьбой предоставить им средства защиты от химического отравления”, — рассказала Ирина Молотай.

Всего для округа было приобретено 1077 респираторов на сумму около 250 тысяч гривен.

Как известно, Одесский припортовый завод является государственным предприятием химической отрасли Украины, специализирующимся на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода, перегрузкой химической продукции.

Из-за военного состояния мощности Одесского припортового завода законсервированы. 1 июня из-за ракетных обстрелов завод не смог возобновить работу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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