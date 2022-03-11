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В этом году в Украине отменят все вступительные экзамены и ЗНО: что будет взамен?

В этом году в Украине отменят все вступительные экзамены и ЗНО: что будет взамен?

В Верховную Раду Украины подан законопроект, которым будут отменены экзамены для поступления на все образовательные уровни.

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Об этом утром 11 марта в комментарии телеканалу Украина 24 сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, соответствующее решение будет принято, учитывая военное положение, объявленное в Украине, и психологическое состояние школьников и студентов.

Он также сообщил, что решение тщательно проработано совместно с парламентским Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций, специалистами МОН и экспертами.

— На сегодняшний день уже подан законопроект, который для учеников выпускных 11-х классов отменяет государственную итоговую аттестацию, отменяет ЗНО, отменяет поступление в магистратуру по результатам Единого вступительного экзамена, Единого профессионального вступительного экзамена, – сказал Шкарлет.

В то же время он подчеркнул, что в этом году при поступлении в вузы будет предусмотрен механизм подобный ЗНО, который будет использовать компьютерное тестирование.

— Абитуриенты не будут участвовать в каких-либо коррупционных схемах, и мы попытаемся это сделать без стресса для детей, но без применения механизма внешнего независимого оценивания, – отметил министр образования.

Для реализации указанной схемы завершения учебного года и проведения вступительной кампании необходимо законодательное решение Верховной Рады. По словам министра образования и науки, такое решение может быть принято в ближайшее время.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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