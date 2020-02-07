В элитном районе Одессы ссора на дороге закончилась стрельбой

На улице Генуэзской в Аркадии не поделили дорогу два водителя.
Так, автомобилист за рулем микроавтобуса «Mercedes Sprinter» не пропустил 27-летнего водителя авто «Hyundai Accent». Хотя, по правилам, должен был позволить ему первым проехать по круговой транспортной развязке.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
В итоге между мужчинами разгорелся конфликт. Пока водители выясняли отношения, 22-летний пассажир микроавтобуса достал тарвмат и пальнул в бампер авто противника.
После этого водитель «Mercedes Sprinter» быстро уехал с места происшествия. Автомобилист, сидевший за рулем пострадавшего авто, обратился в полицию.
Виновника оперативно нашли и задержали. Им оказался 22-летний выходец из Закавказья, живущий в Одессе. Ранее он уже был судим за разбой.
Мужчину заключили под домашний арест. По его месту жительства провели обыск, обнаружили и конфисковали два травмата. Оружие направили на экспертизу.
Пока стражи порядка не решили, как быть с злоумышленником дальше, идет следствие. Подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Фото: 34.ua
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