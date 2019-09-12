В Измаиле два дня подряд сходили с рельсов цистерны с пропаном

Первый инцидент произошел 10 сентября, а второй – вчера поздно вечером на подъездном пути станции Измаил.

Об этом сообщили в пресс-центре регионального филиала “Одесская железная дорога”.

После восстановительных работ по подъему двух цистерн с пропаном, которые сошли с рельсов 10 сентября, работники предприятия самовольно решили передвигать вагоны по аварийному участку, не устранив неисправности пути.

Когда подвижной состав заезжал на разрушенный участок, сошла с рельсов еще одна цистерна.

“После предыдущего схода цистерн специалисты Одесской железной дороги в срочном порядке провели комиссионный осмотр указанного участка на соответствие содержания пути нормативным требованиям. Проверка выявила нарушения, угрожающие безопасности движения, был выдан официальный запрет на подачу вагонов на рельсы данного предприятия и выезд собственных тепловозов предприятия на пути общего пользования Укрзалізниці”, – отметили в пресс-центре Одесской железной дороги.

При этом за период 2018-2019 г. было проведено 17 осмотров путевого хозяйства, но замечания по ненадлежащей организации текущего содержания пути не выявлялись.

“Это свидетельствует о формальном проведении комиссионных осмотров состояния пути и отсутствия контроля над этим вопросом со стороны владельца указанного подъездного пути”, – уверены специалисты Одесской железной дороги.

Подъездной путь принадлежит ЧАО “Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта”.

Фото: odz.gov.ua