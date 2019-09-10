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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині зійшли з рейок дві цистерни зі скрапленим газом

На Одещині зійшли з рейок дві цистерни зі скрапленим газом

На під’їзній колії станції Ізмаїл зійшли з рейок дві цистерни.

Про це повідомляє регіональна філія «Одеська залізниця» у Facebook.

Сьогодні, 10 вересня, на під’їзній колії ІФ ДП”Київ-Дніпровське МППЗТ” станції Ізмаїл регіональної філії «Одеська залізниця» сталося сходження вантажних вагонів. Поруч із місцем, де стався схід, розташовані житлові та промислові будівлі.

Під час маневру тепловозом поблизу під’їзної колії між стрілочними переводами сталося сходження двох вантажних вагонів із скрапленим газом пропаном. Цей газ належить до 2 класу небезпечних речовин.

Даний вантаж прямував до Румунії.

Причина та обставини сходження транспорту наразі з’ясовуються.

З початку року вже сталося 7 подібних випадків. Збитки залізниці внаслідок таких сходів перевищують 960 тис. грн.

Нехтування та відсутність належної реакції з боку власників під’їзних колій на виявленні зауваження щодо усунення недоліків, призводить до порушення графіку руху та матеріальних збитків.

Фото: регіональна філія «Одеська залізниця»

 

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