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Новости Одессы и Одесской области

В исторической части Одессы благоустроят тротуар

В исторической части Одессы благоустроят тротуар

Ремонт проведут на участке улицы Нежинской – от Льва Толстого до Тираспольской площади.

Об этом стало известно из опубликованной на сайте госзакупок Prozorro информации.

Управление дорожного хозяйства одесского горсовета уже объявило тендер.

Помимо ремонта тротуара, хотят установить столбики, которые не повзолят автолюбителям бросать машины где попало. Для них хотят обустроить парковочные карманы.

Кроме того, планируют поставить мусорные урны, оградить перекрестки.

Работы продлятся до конца года. На то, чтобы все завершить, выделят 5,5 миллионов гривен.

Фото: dumskaya.net

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