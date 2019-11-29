В Индийском океане бесследно исчез одесский мореплаватель

Он ушел в рейс 18 ноября, а уже 23-го компания судовладельца заявила о том, что парня не могут найти на борту. На третий день об этом сообщили его жене Алене.

Об этом рассказала в Инстаграм сестра одессита Евгения Савичева.

По ее данным, уже 22 ноября брат перестал отвечать на сообщения. Евгения говорит, что после пропажи родственника судно продолжило свой путь.

Так, контейнеровоз вышел из Сингапура и следовал к Суэцкому каналу. В день, когда появилась информация об исчезновении моряка, судно находилось в акватории Индийского океана близ Шри-Ланки.

Родные Владислава объявили его в розыск. Они заручились поддержкой БФ помощи морякам “Ассоль”, Интерпола и ждут реакции МИДа. Также одесситам удалось выйти на посольство Сингапура и связаться с главой порта Коломбо.

Фото: Инстаграм Евгении Савичевой

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