В июне в Одессу пойдет больше поездов

С 10 июня 2023 года национальный перевозчик «Укрзалізниця» вводит новый график движения поездов на летний сезон-2023.

Как сообщают в компании, в новом графике железнодорожники предусмотрели новый поезд №148/147 Киев – Одесса, который будет курсировать через Черкассы.

Помимо этого, «Укрзалізниця» продлила маршрут следования таких поездов:

№105/106 Одесса – Киев – Одесса будет опционально направляться к и со станции Сумы, что позволит сумчанам добираться до приморского города прямым рейсом с удобным временем прибытия в Одессу;

№53/54 Одесса – Днепр – Одесса опционально по новому графику сможет курсировать в Запорожье.

Напомним, с 15 мая между Одессой и Винницей запустили новый особенный поезд.

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Фото: Телеграм-канал «Укрзалізниця»