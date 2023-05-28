В июне в Одессу пойдет больше поездов

С 10 июня 2023 года национальный перевозчик «Укрзалізниця» вводит новый график движения поездов на летний сезон-2023.
Как сообщают в компании, в новом графике железнодорожники предусмотрели новый поезд №148/147 Киев – Одесса, который будет курсировать через Черкассы.
Помимо этого, «Укрзалізниця» продлила маршрут следования таких поездов:
- №105/106 Одесса – Киев – Одесса будет опционально направляться к и со станции Сумы, что позволит сумчанам добираться до приморского города прямым рейсом с удобным временем прибытия в Одессу;
- №53/54 Одесса – Днепр – Одесса опционально по новому графику сможет курсировать в Запорожье.
Напомним, с 15 мая между Одессой и Винницей запустили новый особенный поезд.
Вы также можете узнать: Летнее расписание электричек в Одесской области и поездов по Украине.
Фото: Телеграм-канал «Укрзалізниця»