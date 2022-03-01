В Харькове ракета попала в здание ОГА и площадь Свободы

Российские агрессоры нанесли ракетный удар по центру Харькова. Взрыв пришелся на здание местной облгосадминистрации и захватил часть площади Свободы.

Около 8 утра ракета попала в угол здания ОГА. Также пострадала палатка волонтеров, расположенная по соседству, где собирали помощь для украинской армии.

Сообщается о большом числе раненых. Погибших пока не обнаружили, но в здании ОГА разбирают завалы, в которых могут быть люди.

Обстрел прокомментрировал глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

Вчера оккупанты обстреляли в Харькове жилые кварталы из «Градов». Погибли 9 украинцев, десятки были ранены.