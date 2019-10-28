fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Хаджибейский лиман выпустят 47 тонн рыбы

В Хаджибейский лиман выпустят 47 тонн рыбы

28 октября начнется зарыбление Хаджибейского лимана. Планируется запустить 2 млн 800 тыс. ценных видов рыб: толстолобика – 1 млн 300 тыс., карпа – 400 тыс. и серебряного карася – 1 млн 100 тыс. В целом – около 47 тонн.

Как сообщает пресс-служба облуправления Госрыбагентства, минимальная навеска одного малька толстолобика и карпа должна составлять 25 гр, карася серебристого – 5 гр.

Контролировать зарыбление будут представители Одесского рыбоохранного патруля, Беляевский райгосадминистрации и Государственной экологической инспекции в Одесской области.

Зарыбление Хаджибейского лимана продлится до конца ноября в с. Холодная Балка Беляевского района. Всех желающих приглашают присоединиться к акции.

Фото: Госрыбагентство

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить