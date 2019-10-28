В Хаджибейский лиман выпустят 47 тонн рыбы

28 октября начнется зарыбление Хаджибейского лимана. Планируется запустить 2 млн 800 тыс. ценных видов рыб: толстолобика – 1 млн 300 тыс., карпа – 400 тыс. и серебряного карася – 1 млн 100 тыс. В целом – около 47 тонн.

Как сообщает пресс-служба облуправления Госрыбагентства, минимальная навеска одного малька толстолобика и карпа должна составлять 25 гр, карася серебристого – 5 гр.

Контролировать зарыбление будут представители Одесского рыбоохранного патруля, Беляевский райгосадминистрации и Государственной экологической инспекции в Одесской области.

Зарыбление Хаджибейского лимана продлится до конца ноября в с. Холодная Балка Беляевского района. Всех желающих приглашают присоединиться к акции.

Фото: Госрыбагентство