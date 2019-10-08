В горсовете всерьез обосновали вероятность Одессы стать космическими воротами Украины

Слова вице-мэра Одессы о строительстве космического порта в городе восприняли как шутку. Но выяснилось, что он говорил всерьез.

О серьезных намерениях в сфере космонавтики рассказал вице-мэр Павел Вугельман в ходе аппаратного совещания Одесского городского совета 7 октября.

Чиновник начал с того, что 2 октября депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействию развитию космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины».

По его пояснению, закон снимает все ограничения на ведение деятельности, связанной с испытанием и производством в космической отрасли. Вместе с этим, полностью убирается лицензирование космической деятельности. Он отметил, что также возобновится деятельность предприятий «Южного машиностроительного завода» и конструкторского бюро «Южное». А IT-специалисты смогут заниматься моделированием космических аппаратов.

«Это позволяет современным IT-копаниям заниматься 3D моделированием запуска космических ракет, а также заниматься разработкой всевозможного софта. В Одессе уже несколько компаний, разрабатывающих, софт для всемирно известных компаний», – сказал Вугельман.

К концу своей речи чиновник заявил, что первая международная конференция на тему развития космонавтики в Одессе пройдет уже в следующем месяце.

Напомним, ранее Вугельман уже заявлял, что Одесса в ближайшем будущем может стать не только морскими, а еще и космическими воротами страны. По его словам, такое предложение внес президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: t1.ua