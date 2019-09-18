В “городе семи озер” сыграли свадьбу для парочки лягушек

Земноводных поженили в Бхопале, что в центральной части Индии. В путеводителях его часто называют “городом семи озер”.

Об этом пишет портал “Вокруг света”

Необычный обряд провели служители местного храма, наполнив его магическим смыслом. Дело в том, что тамошние жители верят: если лягушек поженить, в регионе пойдет дождь. Для этого и решили провести церемонию бракосочетания.

Земноводных женили с соблюдением индийских традиций – с угощениями, цветами и красками Холи. При этом новобрачных нарядили в праздничные одеяния и дополнили образ украшениями.

Неизвестно, сработал ли ритуал, но штат Мадхья-Прадеш, где его устроили, вскоре после лягушачьей свадьбы и вправду накрыли дожди.

Да такие, что через какое-то время инициаторы свадьбы пожалели об их задумке. Дождь лил, не переставая, затапливая улицы и постройки. В целом оказались поврежденными девять тысяч домов, еще 213 были полностью разрушены.

В итоге лягушкам не дали насладиться жизнью молодоженов. Чтобы остановить ливни, их развели уже через два месяца. Обратный ритуал провели в том же храме, а после церемонии окунули лягушек в сосуд с водой.

Фото: g1.nh.ee, cdn25.img.ria.ru