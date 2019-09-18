fbpx

Новости Одессы и Одесской области

В “городе семи озер” сыграли свадьбу для парочки лягушек

В “городе семи озер” сыграли свадьбу для парочки лягушек

Земноводных поженили в Бхопале, что в центральной части Индии. В путеводителях его часто называют “городом семи озер”.

Об этом пишет портал “Вокруг света”

Необычный обряд провели служители местного храма, наполнив его магическим смыслом. Дело в том, что тамошние жители верят: если лягушек поженить, в регионе пойдет дождь. Для этого и решили провести церемонию бракосочетания.

Земноводных женили с соблюдением индийских традиций – с угощениями, цветами и красками Холи. При этом новобрачных нарядили в праздничные одеяния и дополнили образ украшениями.

Неизвестно, сработал ли ритуал, но штат Мадхья-Прадеш, где его устроили, вскоре после лягушачьей свадьбы и вправду накрыли дожди.

Да такие, что через какое-то время инициаторы свадьбы пожалели об их задумке. Дождь лил, не переставая, затапливая улицы и постройки. В целом оказались поврежденными девять тысяч домов, еще 213 были полностью разрушены.

В итоге лягушкам не дали насладиться жизнью молодоженов. Чтобы остановить ливни, их развели уже через два месяца. Обратный ритуал провели в том же храме, а после церемонии окунули лягушек в сосуд с водой.

Фото: g1.nh.ee, cdn25.img.ria.ru 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить