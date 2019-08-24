В городе под Одессой загорелся игровой детский центр (фото, видео)

ЧП произошло в городе Черноморске, что в часе езды от Одессы.
Местных жителей переполошили густые клубы дыма, которые валили из примыкающей к Дому Быта “Радуга” пристройки.
Об этом сообщает usionline.com.
В сооружении, по данным издания, расположен детский развлекательный центр Тusik. Именно там, на третьем этаже, начался пожар.
В воздухе стоит едкий запах гари. По всем признакам, воспламенились игрушки и пластиковая мебель внутри. Подробности будут известны позже.
В ГСЧС о жертвах пока не сообщают. Предварительно известно, что на момент пожара людей в здании не было. С возгоранием приехали бороться спасатели. Микрорайон оцепила полиция, на место также прибыли медики.
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Фото, видео: usionline.com
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