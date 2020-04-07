В городе под Одессой разрешают гулять у моря по двое, в масках и перчатках

В Украине с 6 апреля действует дополненный список запретов на период карантина.

В Одессе в связи с этим запретили гулять в парках, скверах и у моря. Исключение – если надо выгулять собаку.

Спуски к морю оградили, там патрулируют полицейские. За нарушения могут оштрафовать на сумму от 17 тыс. грн.

В городе Южном под Одессой тоже есть море, где любят гулять горожане.

Там власти вышли из ситуации, решив пока не запрещать прогулки.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Южного Владимир Новацкий.

“Прогулки к морю не запрещены, – написал он. – Но только в том случае, если люди идут группами не больше двух, сохраняют дистанцию, также они должны быть в масках и перчатках”.

Парки, скверы, спортивные и детские площадки в Южном, как и в Одессе, закрыты для всех.

Отметим также, что в случае, если вы выходите на улицу, нужно иметь при себе документы.

Фото: Артем Виноградов

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