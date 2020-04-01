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Новости Одессы и Одесской области

В городе под Одессой проанонсировали подорожание воды с апреля

В городе под Одессой проанонсировали подорожание воды с апреля

На исполкоме города Черноморск постановили увеличить для местных жителей стоимость водоснабжения.

Об этом сообщается на официальном сайте Черноморского горсовета. Там вывесили официальное распоряжение, подписанное мэром города Валерием Хмельнюком. Оно должно вступить в силу уже с 1 апреля.

Централизованное водоснабжение оптовым покупателям (субъектам хозяйствования в сфере водоснабжения) обойдется в 8,04 грн. за кубометр с НДС. Это на 24,1% больше, чем раньше.

За водоотведение для них установят цену в 7,14 грн за кубометр с НДС, это плюс 28%.

Для абонентов, не являющихся субъектами хозяйствования, нужно будет платить 17,40 грн за водоснабжение (это больше на 14,6%) и 13,68 грн за водоотведение (плюс 22,6% к прежней цене).

Таким образом, за воду обычным потребителям придется платить 31,08 грн за кубометр, тогда как ранее тариф составлял 28,08 грн.

Фото: nikonet.top

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