В городе под Одессой проанонсировали подорожание воды с апреля

Об этом сообщается на официальном сайте Черноморского горсовета. Там вывесили официальное распоряжение, подписанное мэром города Валерием Хмельнюком. Оно должно вступить в силу уже с 1 апреля.

Централизованное водоснабжение оптовым покупателям (субъектам хозяйствования в сфере водоснабжения) обойдется в 8,04 грн. за кубометр с НДС. Это на 24,1% больше, чем раньше.

За водоотведение для них установят цену в 7,14 грн за кубометр с НДС, это плюс 28%.

Для абонентов, не являющихся субъектами хозяйствования, нужно будет платить 17,40 грн за водоснабжение (это больше на 14,6%) и 13,68 грн за водоотведение (плюс 22,6% к прежней цене).

Таким образом, за воду обычным потребителям придется платить 31,08 грн за кубометр, тогда как ранее тариф составлял 28,08 грн.

Фото: nikonet.top

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