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Новости Одессы и Одесской области

В городе Одесского региона рассматривают возможность снизить цену на воду

В городе Одесского региона рассматривают возможность снизить цену на воду

В Белгород-Днестровском пересматривают тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение. Снова.

Местный водоканал был вынужден пойти на уступки депутатам Белгород-Днестровского горсовета и жителям города. И депутаты, и местные жители обратились в водоканал с требованием более детального разъяснения методики разработки и оптимизации производственных параметров, положенные в основу разработанного тарифа.

Белгород-Днестровский водоканал по своим расчетам предложил тариф на поставку воды и услуги канализации в сумме 36 грн.58 коп. Но это не устроило абонентов. Потому, по утверждению руководителя КП «Белгород-Днестровскводоканал», в этот тариф внесены корректировки.

В настоящее время коллектив специалистов КП «БДВК» предлагает к рассмотрению общественности и представителей местной власти вновь разработанный тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение, который составляет в общем 34,50 грн (с НДС) за один кубометр.

Фото: ukranews.com

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Татьяна Сярова
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