В Генштабе ВСУ рассказали о потерях российских войск в Украине

Что пишет мировая пресса о войне в Украине: 17 апреля С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже почти два месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет. ПОДРОБНЕЕ

С целью защиты Одессы: оборонительные зоны перераспределяют В Одессе в рамках обеспечения охраны и обороны города проводятся работы по перераспределению зон, закрытых для свободного посещения.

Об этом информирует Оперативное командование «Юг». ПОДРОБНЕЕ

Итоги дня в Одесской области: морпехи-герои, пляжные фейки, пойманные диверсанты (видео) Сегодняшний день, воскресенье, 17 апреля 2022 года, 53-й день войны с российскими оккупантами, проходит в Одессе и Одесской области спокойно – без обстрелов и без жертв.

Об этом сообщил в ежедневном вечернем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук. ПОДРОБНЕЕ