В Генштабе ВСУ рассказали о потерях российских войск в Украине

Вооруженные силы Украины продолжают героическое сопротивление армии вторжения россии. Каждый день оккупанты теряют сотни человек личного состава, десятки единиц боевой техники, включая танки, самолеты и даже флагман черноморского флота рф.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 20 300 человек ликвидировано,
- танков ‒ 773 ед (+11),
- боевых бронированных машин ‒ 2002 ед (+20),
- артиллерийских систем – 376 ед (+5),
- РСЗО – 127 ед (+2),
- средства ПВО – 66 ед,
- самолетов – 165 ед (+2),
- вертолетов – 146 ед (+1),
- автомобильной техники – 1471 ед (+14),
- корабли /катера – 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 (+10).
- специальная техника – 27 (+1).
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются.