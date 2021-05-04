Новости Одессы и Одесской области

В ЕС разрешили есть сушеных червей

В ЕС разрешили есть сушеных червей

В Европейском союзе разрешили употреблять в пищу сушеных мучных червей. Это личинки жука – большого мучного хрущака. 

Страны-участницы ЕС одобрили соответствующее предложение Еврокомиссии сегодня, 4 мая, сообщает Deutsche Welle.

Личинки и другие насекомые альтернативным источником белка, который способен поддержать переход Евросоюза к более устойчивой продовольственной системе, указали в Еврокомиссии.

Мучного червя признали пригодным для человеческой пищи как в виде целой личинки в качестве закуски, так и порошка как одного из ингредиентов в ряде пищевых продуктов.

Заявку на разрешение употребления личинок в пищу подала французская компания Agronutris. Решение ЕС позволяет ей в течение 5 лет быть единственным поставщиком продуктов, содержащих этих насекомых. И только потом рынок откроют и для других участников.

 

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Иван Городнюк
Иван Городнюк ПРОФИЛЬ

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