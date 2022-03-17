В двух селах, пострадавших от обстрела, восстановили электроснабжение

В двух селах Белгород-Днестровского района, которые ранее пострадали от обстрела, возобновили электроснабжение.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

Населённые пункты были обесточены после обстрела артиллерией российских кораблей. Агрессоры два дня обстреливали одесское побережье – 15 и 16 марта.

Ранее мы публиковали снимки последствий атаки оккупантов. От снарядов и ракет пострадали курортные села Лебедевка, Санжейка, Затока и Беленькое Белгород-Днестровского района. Сообщалось о двух раненых.