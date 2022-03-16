Полиция опубликовала фото последствий обстрелов Одесской области

На сайте Национальной полиции Украины в Одесской области опубликовали фотографии с последствиями обстрелов российскими оккупантами одесского побережья.
На фотографиях видны разрушения на территории курортных поселков, следы попаданий снарядов за пределами населенных пунктов, а также остатки вражеских ракет.
Напомним, что российские агрессоры два дня подряд издалека обстреливают прибрежные поселки в Одесской области с помощью корабельной артиллерии и ракет. Также осуществляют авианалеты.
Фото Национальной полиции Украины