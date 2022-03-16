Полиция опубликовала фото последствий обстрелов Одесской области

Российские корабли снова обстреляли курортные поселки Одессы В первой половине дня 16 марта 2022 гола военные корабли российских агрессоров опять обстреляли прибрежные населенные пункты в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

Потери российских агрессоров растут: новые данные Генштаба ВСУ В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российской армии после ее вторжения в Украину с 24 февраля по 15 марта 2022 года. ПОДРОБНЕЕ