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Новости Одессы и Одесской области

В двух районах Одессы сегодня начинают текущий ремонт дорог

В двух районах Одессы сегодня начинают текущий ремонт дорог

Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета приступает к текущему ремонту дорог в Киевском и Малиновском районах.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 26 марта ремонт начинается в Киевском районе Одессы по улицам:
– ул. Архитекторской;
– ул. Белорусской;
– ул. Дача Ковалевского;
– ул. Марии Демченко;
– ул. Ореховой;
– ул. Отважных.

В Малиновском районе Одессы ремонт начнется по Тираспольскому шоссе.

Во  время ремонта преимущество будут иметь магистральные улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта (в первую очередь троллейбусов).

“Текущий ремонт позволяет в сжатые сроки устранить повреждения дорожного покрытия без существенного ограничения движения транспорта, а также предотвращает создание аварийных ситуаций на дорогах города”, – отметили в мэрии.

Работы по текущему ремонту дорог в Одессе будут проводиться двумя способами: с использованием горячей асфальтобетонной смеси и так называемого ямочного ремонта по инъекционной технологии.

По вопросам текущего ремонта дорог можно обращаться в управление дорожного хозяйства по телефону: 748-08-41.

Фото: Автоновости

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