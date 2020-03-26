В двух районах Одессы сегодня начинают текущий ремонт дорог

Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета приступает к текущему ремонту дорог в Киевском и Малиновском районах.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 26 марта ремонт начинается в Киевском районе Одессы по улицам:

– ул. Архитекторской;

– ул. Белорусской;

– ул. Дача Ковалевского;

– ул. Марии Демченко;

– ул. Ореховой;

– ул. Отважных.

В Малиновском районе Одессы ремонт начнется по Тираспольскому шоссе.

Во время ремонта преимущество будут иметь магистральные улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта (в первую очередь троллейбусов).

“Текущий ремонт позволяет в сжатые сроки устранить повреждения дорожного покрытия без существенного ограничения движения транспорта, а также предотвращает создание аварийных ситуаций на дорогах города”, – отметили в мэрии.

Работы по текущему ремонту дорог в Одессе будут проводиться двумя способами: с использованием горячей асфальтобетонной смеси и так называемого ямочного ремонта по инъекционной технологии.

По вопросам текущего ремонта дорог можно обращаться в управление дорожного хозяйства по телефону: 748-08-41.

Фото: Автоновости

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