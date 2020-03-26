В двух районах Одессы сегодня начинают текущий ремонт дорог

Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета приступает к текущему ремонту дорог в Киевском и Малиновском районах.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С 26 марта ремонт начинается в Киевском районе Одессы по улицам:
– ул. Архитекторской;
– ул. Белорусской;
– ул. Дача Ковалевского;
– ул. Марии Демченко;
– ул. Ореховой;
– ул. Отважных.
В Малиновском районе Одессы ремонт начнется по Тираспольскому шоссе.
Во время ремонта преимущество будут иметь магистральные улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта (в первую очередь троллейбусов).
“Текущий ремонт позволяет в сжатые сроки устранить повреждения дорожного покрытия без существенного ограничения движения транспорта, а также предотвращает создание аварийных ситуаций на дорогах города”, – отметили в мэрии.
Работы по текущему ремонту дорог в Одессе будут проводиться двумя способами: с использованием горячей асфальтобетонной смеси и так называемого ямочного ремонта по инъекционной технологии.
По вопросам текущего ремонта дорог можно обращаться в управление дорожного хозяйства по телефону: 748-08-41.
Фото: Автоновости
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!