В двух районах Одессы нет света: почему и когда дадут?

Сегодня с утра, в пятницу, 11 ноября 2022 года, в части двух районов Одессы – Киевского и Малиновского – нет света.

По данным компании «ДТЭК Одесские электросети», это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Восстановить электроснабжение планируется ориентировочно с 18:00 до 19:00 часов.

Также напомним, что сегодня по всей Украине будут действовать плановые отключения электричества.

В Одесской области режим плановых отключений будет действовать предположительно с 15:00 до 20:00 часов.

График потенциальных отключений света в Одессе и Одесской области можно узнать ЗДЕСЬ.