В ДТП под Одессой столкнулись четыре авто: есть пострадавшие

В пригороде Одессы в районе поселка Авангард в ДТП с участием грузовика и трех легковушек пострадали четыре человека.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла вечером 12 мая. В результате пострадали четыре человека.

Установлено, что водитель автомобиля Mercedes, который двигался в сторону развязки «Два столба» не справился с управлением и столкнулся с Mini Cooper, а тот в результате удара – с грузовиком. Также в аварии задело ВАЗ, стоявший на обочине.